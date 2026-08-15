Autonomix Medical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

15.08.26 06:35 Uhr

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Autonomix Medical ein EPS von -22,470 USD in den Büchern gestanden.

Autonomix Medical ließ sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Autonomix Medical die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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