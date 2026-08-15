Autonomix Medical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Autonomix Medical ließ sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Autonomix Medical die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Autonomix Medical ein EPS von -22,470 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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