Autonomix Medical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Autonomix Medical hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Autonomix Medical -28,980 USD je Aktie generiert.
Redaktion Finanzen.net
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