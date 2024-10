Autosektor stützt deutsche Produktion im August stark

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im August weitaus deutlicher als erwartet gestiegen, was an einer starken Zunahme der Autoproduktion lag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sie sich gegenüber dem Vormonat um 2,9 Prozent und lag um 2,7 (Juli: 5,6) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg um nur 0,8 Prozent prognostiziert. Der für Juli gemeldete monatliche Produktionsrückgang von 2,4 Prozent wurde auf 2,9 Prozent revidiert. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich von Juni bis August lag die Produktion um 1,3 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor.

Die Industrieproduktion im engeren Sinne nahm im August gegenüber dem Vormonat um 3,4 (minus 3,3) Prozent zu. Dabei stieg die Produktion von Investitionsgütern um 6,9 (minus 4,1) Prozent und die Produktion von Vorleistungsgütern um 0,1 (minus 3,1) Prozent. Die Produktion von Konsumgütern stagnierte (minus 1,3 Prozent). Die Energieerzeugung erhöhte sich um 2,3 (minus 3,9) Prozent und die Bauproduktion um 0,3 (minus 1,0) Prozent.

"Derzeit treten bei der Produktion in der Automobilindustrie deutliche Schwankungen von Monat zu Monat auf, welche die monatliche Entwicklung der Produktion im Produzierenden Gewerbe insgesamt beeinflussen", erläuterten die Statistiker. Im August habe die Produktion im Bereich Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen um 19,3 Prozent angezogen, nachdem sie im Juli um 8,2 Prozent zurückgegangen war.

In den energieintensiven Industriezweigen stieg die Produktion um 0,1 Prozent und im Dreimonatsvergleich um 0,7 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahresmonat war sie um 2,2 Prozent höher.

