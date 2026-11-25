Autoverkauf

In Großbritannien können Kunden beim Onlineversandhändler Amazon ab Anfang nächsten Jahres auch Autos kaufen.

Damit weitet der US-Onlineriese seinen Geschäftszweig "Amazon Autos" auf Europa aus, wie das Unternehmen mitteilte. Kaufen können die Britinnen und Briten neue Autos und geprüfte Gebrauchtwagen der Marke Hyundai sowie Gebrauchtwagen des britischen Autohändlers Vertu Motors. Das Angebot soll um weitere Handelspartner erweitert werden.

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"Amazon Autos" wurde 2024 in den USA eingeführt. Inzwischen werden dort den Angaben zufolge an zahlreichen Standorten in Zusammenarbeit mit lokalen Händlern Fahrzeuge von 35 Marken verkauft. Wer ein Auto über Amazon kaufen will, kann das Angebot online wie gewohnt durchstöbern und zunächst einen Wagen zum Kauf reservieren. Anschließend können Kunden das Fahrzeug bei einem örtlichen Händler besichtigen und dort den Kauf abschließen.

"Der Kauf eines Autos ist eine der größten Anschaffungen, die Menschen tätigen, und wir finden, dass er sich genauso einfach und transparent anfühlen sollte wie jeder andere Einkauf bei Amazon", sagte Matt Nuffort, der Leiter von Amazon Autos International, laut Mitteilung.

Im NASDAQ-Handel verliert die Amazon-Aktie zeitweise 5,77 Prozent auf 237,74 US-Dollar.

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LONDON (dpa-AFX)