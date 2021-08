Autovermieter Sixt baut Ladesäulen für E-Autos in Innenstädten auf

BERLIN/PULLACH (dpa-AFX) - Der Autovermieter Sixt setzt mit Blick auf die Elektromobilität auch auf eigene Ladesäulen. "Wir haben vor vier Wochen beschlossen, dass wir über 50 Millionen Euro in den Ausbau der Ladeinfrastruktur investieren", sagte Co-Chef Alexander Sixt in einem Interview der "Welt". Das Geld solle in eigene und in öffentliche Stationen gesteckt werden.

Sixt will zudem vom Thema "Autonomes Fahren" profitieren. "Die autonomen Flotten müssen betrieben werden, die Autos an den richtigen Platz gebracht werden, mit entsprechender Auslastung, sie müssen gereinigt und repariert werden. Das könnte unser Anteil am Geschäft sein", sagte der Manager./mis