Autovermieter Sixt wird mutiger - Gewinn soll kräftig steigen

München (Reuters) - Der Autovermieter Sixt fasst nach einem unerwartet guten Jahresstart Mut.

Der operative Gewinn vor Steuern werde in diesem Jahr den Vorjahreswert von 287 Millionen nicht nur leicht übertreffen, sondern deutlich, kündigte das Unternehmen am Mittwoch in Pullach bei München an. In den ersten drei Monaten erwirtschaftete Sixt nach vorläufigen Zahlen operativ rund 48 Millionen Euro Gewinn vor Steuern, fast ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor. Das Vermietgeschäft sei sowohl im Inland als auch im Ausland besser gelaufen als erwartet.

Oben drauf kommen 196 Millionen Euro, die Sixt als Gewinn aus dem Verkauf seiner Beteiligung an Carsharing-Anbieter DriveNow an den Autobauer BMW verbucht hat. Sixt hatte damit den Weg für die Fusion der Carsharing-Töchter von BMW und Daimler geebnet.

Der operative Umsatz von Sixt kletterte im ersten Quartal um mehr als neun Prozent auf gut 540 Millionen Euro, wie die Firma weiter mitteilte. Bis zum Jahresende soll er ebenfalls deutlich über dem Vorjahreswert von 2,3 Milliarden Euro liegen.