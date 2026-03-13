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Autozulieferer Aumovio erwartet weiteren Umsatzrückgang - Rote Zahlen

18.03.26 07:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer AUMOVIO kämpft weiter mit einem schwachen Umfeld. Im neuen Jahr dürfte der Erlös erneut zurückgehen, wie der MDax- (MDAX) Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Der bereinigte Umsatz dürfte nach einem Rückgang um fünf Prozent auf 18,5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr dieses Jahr nur 17 bis 18,5 Milliarden Euro erreichen, hieß es.

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Bei der bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern schließt das ehemals zu Continental gehörende Unternehmen einen Rückgang trotz des harten Sparkurses ebenfalls nicht aus. Die operative Marge (bereinigtes Ebit) erwartet Chef Philipp von Hirschheydt zwischen 3,5 und 5,0 Prozent. 2025 legte sie von 2,5 auf 3,9 Prozent zu. Analysten gingen für das neue Jahr bisher von einem Erlös in der oberen Hälfte der Umsatzspanne aus, bei der Marge erwarteten sie 4,4 Prozent.

Unter dem Strich weitete Aumovio im vergangenen Jahr den Verlust von 289 auf 655 Millionen Euro aus. Grund waren laut den Frankfurtern Einmalaufwendungen für den Stellenabbau und die Abspaltung von Conti./men/nas

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03.03.2026AUMOVIO Market-PerformBernstein Research
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20.01.2026AUMOVIO BuyUBS AG
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03.03.2026AUMOVIO Market-PerformBernstein Research
17.02.2026AUMOVIO Market-PerformBernstein Research
10.02.2026AUMOVIO Market-PerformBernstein Research
09.02.2026AUMOVIO HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026AUMOVIO HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Aumovio UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Aumovio UnderperformJefferies & Company Inc.
15.10.2025Aumovio UnderperformJefferies & Company Inc.

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