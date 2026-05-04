Autozulieferer Aumovio steigert operatives Ergebnis trotz Umsatzeinbußen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer AUMOVIO hat im ersten Quartal trotz eines schwachen Marktumfelds seinen Gewinn im Tagesgeschäft ausgebaut. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um gut 14 Prozent auf 106 Millionen Euro, wie das MDAX -Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Dabei sackte der Umsatz um knapp 8 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro ab. "Im ersten Quartal wirkte sich ein anhaltend herausforderndes Marktumfeld in Kombination mit substanziellen Währungseffekten sowie Volumenrückgängen negativ auf unsere Geschäftsentwicklung aus", sagte Konzernchef Philipp von Hirschheydt laut Mitteilung. Die Effizienzmaßnahmen seien aber wirksam und würden auch künftig eine zentrale Rolle spielen. Der Manager bestätigte die Jahresprognose. Mit den Zahlen schnitt Aumovio beim Ergebnis etwas besser ab als von Analysten erwartet./men/stk

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