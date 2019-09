Autozulieferer ZF erwägt Verkauf von Haldex-Anteilen

Dr. Schriek ist ein gefragter Trading-Coach. Im Webinar am Donnerstag erklärt er Ihnen, wie Sie beim Trading kühlen Kopf bewahren und

DAX etwas höher -- Asiens Börsen vorwiegend fester -- ifo-Institut senkt Wachstumsprognosen -- TeamViewer-IPO spezifiziert -- Apple, Dermapharm, Knorr-Bremse, Oracle, Brexit im Fokus

Handelsstreit: Trump verschiebt Anhebung von China-Strafzöllen um zwei Wochen. Mischkonzern Bouygues will Beteiligung an Alstom senken. AB Inbev nimmt neuen Anlauf für Hongkong-IPO. CTS Eventim schneller im MDAX - RATIONAL steigt auch in MDAX auf. EZB legt nach: Welches Paket schnüren Europas Währungshüter? Wirecard stattet Anleihe mit Kupon von 0,5 Prozent aus.