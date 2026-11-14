Auxly Cannabis Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 49,5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,280 CAD je Aktie erzielt worden.

Auxly Cannabis Group hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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