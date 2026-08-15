Auxly Cannabis Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

15.08.26 06:35 Uhr

Auxly Cannabis Group präsentierte in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Auxly Cannabis Group ein EPS von 0,140 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 45,8 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 18,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net