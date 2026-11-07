Avalanche Treasury A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Avalanche Treasury A stellte am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 1,53 USD gegenüber 0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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