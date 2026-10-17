Avant Brands zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Avant Brands hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,170 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 9,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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