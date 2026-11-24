Avante: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Avante hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,0 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Avante einen Umsatz von 8,9 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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