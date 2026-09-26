Avanti Gold: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Avanti Gold hat am 24.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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