Avax One Technology informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

15.08.26 06:35 Uhr

Avax One Technology gab am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Avax One Technology ein Ergebnis je Aktie von -331,200 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 2,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net