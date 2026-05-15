Avax One Technology: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Avax One Technology hat am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,48 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -10,530 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 638,24 Prozent auf 2,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net