Avax One Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Auf der Umsatzseite hat Avax One Technology im vergangenen Quartal 2,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 360,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avax One Technology 0,5 Millionen USD umsetzen können.

Avax One Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -66,600 USD je Aktie gewesen.

Avax One Technology hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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