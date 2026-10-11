Avenue Supermarts: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

11.10.26 06:35 Uhr

Avenue Supermarts hat am 10.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11,40 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 10,53 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 166,76 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 196,44 Milliarden INR ausgewiesen.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 13,50 INR je Aktie sowie einen Umsatz 193,61 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.net