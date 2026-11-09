Avenue Therapeutics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Avenue Therapeutics präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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