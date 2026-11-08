AvenuesAI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

08.11.26 06:35 Uhr

AvenuesAI hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 20,60 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,30 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat AvenuesAI mit einem Umsatz von insgesamt 28,79 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,65 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 46,53 Prozent gesteigert.

Redaktion Finanzen.net