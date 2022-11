Aveva einigt sich mit Schneider auf erhöhtes Übernahmeangebot

Von Michael Susin

LONDON (Dow Jones)--Die Aveva Group hat sich mit Schneider Electric auf ein erhöhtes Barübernahmeangebot für die restlichen Aveva-Aktien geeinigt. Das britische Unternehmen für Maschinenbau und Industriesoftware teilte mit, dass das endgültige Angebot das gesamte Aveva-Aktienkapital auf rund 9,8 Milliarden britische Pfund bewertet, was einem Unternehmenswert von 10,57 Milliarden Pfund entspricht. Schneider werde nun einen Preis von 3.225 Pence je Aveva-Aktie zahlen. Vorher hatte Schneider 3.100 Pence je Aktie offeriert.

Nach Angaben des Unternehmens haben die Aktionäre das Recht, das Angebot auf der Hauptversammlung am 25. November zu prüfen.

Schneider hatte sein Interesse an einer Komplettübernahme am 24. August bekundet. Der Konzern hält bereits 59 Prozent an Aveva.

