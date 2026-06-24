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AVG Logistics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

25.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AVG Logistics Ltd Registered Shs
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AVG Logistics lud am 23.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,90 INR. Im Vorjahresviertel hatte AVG Logistics 3,57 INR je Aktie erwirtschaftet.

AVG Logistics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 16,87 INR gegenüber 14,57 INR je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5,57 Milliarden INR, während im Vorjahr 5,50 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net

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