Avidia Bancorp hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Avidia Bancorp hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 USD. Im Vorjahresviertel hatte Avidia Bancorp -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40,4 Millionen USD – ein Plus von 5,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Avidia Bancorp 38,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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