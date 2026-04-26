Avidia Bancorp: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

25.07.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Avidia Bancorp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39,1 Millionen USD im Vergleich zu 37,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

Avidia Bancorp präsentierte am 23.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

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