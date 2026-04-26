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Avidia Bancorp: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

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Avidia Bancorp Inc Registered Shs
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Avidia Bancorp präsentierte am 23.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Avidia Bancorp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39,1 Millionen USD im Vergleich zu 37,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

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