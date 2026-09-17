Avidian Gold gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

17.09.26 06:35 Uhr

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,170 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Avidian Gold 0,200 CAD je Aktie verdient.

Avidian Gold vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Avidian Gold hat am 15.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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