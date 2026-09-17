Avidian Gold gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Werte in diesem Artikel
Avidian Gold hat am 15.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Avidian Gold vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,170 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Avidian Gold 0,200 CAD je Aktie verdient.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Avidian Gold
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Avidian Gold
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Avidian Gold Aktie News
Avidian Gold Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Avidian Gold nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.