Aviva verkauft Italien-Geschäft für 873 Millionen Euro

LONDON (Dow Jones)--Der britische Versicherungskonzern Aviva steigt komplett aus dem italienischen Markt aus. Wie das Unternehmen mitteilte, verkauft es das verbliebene Lebens- und Sachversicherungsgeschäft für 873 Millionen Euro.

Das Leben-Geschäft übernimmt CNP Assurances für 543 Millionen Euro. Das Sachversicherungsgeschäft geht an die Allianz für 330 Millionen Euro, wie diese bereits separat mitgeteilt hatte.

Den Erlös will Aviva in den Schuldenabbau und Investitionen stecken. Überschüssiges Kapital will der Konzern an die Aktionäre zurückgeben.

"Seitdem ich unsere neue Strategie im August vergangenen Jahres angekündigt habe, haben wir sieben Verkäufe angekündigt, die Erlöse von über 5 Milliarden Pfund in bar einbringen werden", sagte Konzernchefin Amanda Blanc. "Dieser schnelle Fortschritt erlaubt es uns, uns auf den Umbau und das Wachstum unserer bereits starken Geschäfte in Großbritannien, Irland und Kanada zu konzentrieren."

