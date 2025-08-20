Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Heute im Fokus

Lufthansa-Chancen für DAX umstritten. Mediobanca kann Übernahme von Banca Generali fortsetzen. STRATEC bestätigt Jahresziele trotz Verlusten. Zalando-Aktie: Baader Bank sieht Potenzial. Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick positiv. Allianz setzt Aktienrückkauf fort. Commerzbank-Aktie nimmt Rally wieder auf. Krypto-Analyse: Bitcoin könnte bis Ende 2025 auf 200.000 US-Dollar steigen.