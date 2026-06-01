Avolta kann die Zollfreiläden am Flughafen in Phoenix weiter betreiben. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus Trump verunsichert mit Iran-Aussagen: DAX schließt im Minus -- Wall Street uneins -- OpenAI beantragt Börsengang -- Intel, BYD, Alibaba, Baidu, Corning, Inno Holdings, QUALCOMM, Nuvalent im Fokus Applied Digital: Milliarden-Mietvertrag gesichert und Milliarden-Anleihe geplant. K+S hat Wandelanleihen für hunderte Millionen Euro begeben. Apple: Siri bekommt KI und eigene App - aber nicht in der EU. Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK im Blick - Morgan Stanley stuft Sektor ab. Evonik: RAG-Stiftung begibt weitere Umtauschanleihe. JPMorgan behält Neutral-Rating für Novo Nordisk bei.

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