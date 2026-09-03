DAX 26.008 +0,0%ESt50 6.413 +0,1%MSCI World 4.995 +0,2%Top 10 Crypto 10,29 +0,5%Nas 26.433 -0,3%Bitcoin 67.473 -0,8%Euro 1,1627 +0,0%Öl 98,5 +1,6%Gold 4.368 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Avolta extends long-term travel retail contracts across four Mexican airports

Werte in diesem Artikel
Aktien
Avolta (ex Dufry)
46.78 EUR 0.36 EUR 0.78 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Avolta AG / Key word(s): Contract
Avolta extends long-term travel retail contracts across four Mexican airports

08.09.2026 / 18:30 CET/CEST

Werbung

Avolta AG (SIX: AVOL) has further strengthened its partnership with Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) through long-term travel retail contract extensions across Guadalajara, Puerto Vallarta, Los Cabos and Bajío International Airports in Mexico.

The extensions secure Avolta's continued presence at four of Mexico's most important business and leisure travel gateways, which together welcome more than 30 million passengers annually. The agreement reinforces Avolta's position in one of its most established and strategically important markets in Latin America.

In addition to securing Avolta's existing operations, the agreement supports future growth opportunities through planned terminal expansions at Guadalajara and Puerto Vallarta airports. Avolta is expected to expand its commercial footprint in both developments, including a minimum of three additional duty-free stores in each new terminal as they become operational.

Across the four airports, Avolta will continue to offer a retail proposition combining globally recognized brands with locally relevant products and experiences. The stores will showcase key duty-free categories alongside a carefully curated assortment reflecting Mexico's heritage, culture and gastronomy, creating a strong sense of place for domestic and international travelers alike.

The agreement builds on a partnership between Avolta and GAP that spans almost three decades and reflects a shared commitment to enhancing the airport experience while further developing the commercial potential of Mexico's growing aviation market.

Enrique Urioste, President & CEO Latin America & Caribbean at Avolta, commented: “These extensions reinforce our long-standing partnership with GAP and strengthen our presence across four of Mexico's most important airport locations. Building on nearly 30 years of collaboration, we will continue investing in innovative retail concepts that combine international brands with the best of Mexico. We are particularly pleased to secure opportunities within the future terminal developments at Guadalajara and Puerto Vallarta, providing a strong platform for continued growth in the years ahead."

For further information:

CONTACT
 

Rebecca McClellan Cathy Jongens
   
Global Head
Investor Relations		 Director Corporate 
Communications
Phone : +44 7543 800 405  Phone : +31 6 28 19 88 28 
rebecca.mcclellan@avolta.net cathy.jongens@avolta.net
   

Werbung

End of Media Release
View original content: EQS News

Language: English
Company: Avolta AG
Brunngässlein 12
4010 Basel
Switzerland
Phone: +41612664444
E-mail: Headoffice@dufry.com
Internet: https://www.avoltaworld.com/
ISIN: CH0023405456
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2396062

 
End of News EQS News Service

2396062  08.09.2026 CET/CEST

Aktuelle Avolta (ex Dufry) Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Avolta (ex Dufry) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Avolta (ex Dufry) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
20.03.13 Dufry kaufen Credit Suisse Group
20.03.13 Dufry kaufen UBS AG
04.02.13 Dufry kaufen Vontobel Research
25.01.13 Dufry kaufen Vontobel Research
16.01.13 Dufry kaufen Vontobel Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.