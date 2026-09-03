Avolta extends long-term travel retail contracts across four Mexican airports
Werte in diesem Artikel
|
Avolta AG
/ Key word(s): Contract
Werbung
Avolta AG (SIX: AVOL) has further strengthened its partnership with Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) through long-term travel retail contract extensions across Guadalajara, Puerto Vallarta, Los Cabos and Bajío International Airports in Mexico.
The extensions secure Avolta's continued presence at four of Mexico's most important business and leisure travel gateways, which together welcome more than 30 million passengers annually. The agreement reinforces Avolta's position in one of its most established and strategically important markets in Latin America.
For further information:
Werbung
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|Avolta AG
|Brunngässlein 12
|4010 Basel
|Switzerland
|Phone:
|+41612664444
|E-mail:
|Headoffice@dufry.com
|Internet:
|https://www.avoltaworld.com/
|ISIN:
|CH0023405456
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2396062
|End of News
|EQS News Service
|
2396062 08.09.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Avolta (ex Dufry)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Avolta (ex Dufry)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Avolta (ex Dufry) Aktie News
Avolta (ex Dufry) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Avolta (ex Dufry) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.03.13
|Dufry kaufen
|Credit Suisse Group
|20.03.13
|Dufry kaufen
|UBS AG
|04.02.13
|Dufry kaufen
|Vontobel Research
|25.01.13
|Dufry kaufen
|Vontobel Research
|16.01.13
|Dufry kaufen
|Vontobel Research