Avolta's Q3 2026 trading update invitation
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Avolta AG
/ Key word(s): Miscellaneous
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We are delighted to invite you to our Q3 2026 trading update presentation webcast:
Thursday, October 29, 2026
The presentation will be hosted by Xavier Rossinyol, Avolta CEO, and Yves Gerster, Avolta CFO. Accessible via webcast and phone, the presentation will be held in English and will be followed by a Q&A session.
For further information:
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End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|Avolta AG
|Brunngässlein 12
|4010 Basel
|Switzerland
|Phone:
|+41612664444
|E-mail:
|Headoffice@dufry.com
|Internet:
|https://www.avoltaworld.com/
|ISIN:
|CH0023405456
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2416848
|End of News
|EQS News Service
|
2416848 15.10.2026 CET/CEST
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