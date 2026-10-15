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Avolta's Q3 2026 trading update invitation

Werte in diesem Artikel
Aktien
Avolta (ex Dufry)
46.60 EUR 0.36 EUR 0.78 %
Charts | News | Analysen

Avolta AG / Key word(s): Miscellaneous
Avolta's Q3 2026 trading update invitation

15.10.2026 / 18:30 CET/CEST

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We are delighted to invite you to our Q3 2026 trading update presentation webcast:

Thursday, October 29, 2026
at 15:30 CET

The presentation will be hosted by Xavier Rossinyol, Avolta CEO, and Yves Gerster, Avolta CFO. Accessible via webcast and phone, the presentation will be held in English and will be followed by a Q&A session.

News Release & Presentation

Avolta’s Q3 trading update will be published at 06:00 CET on October 29, 2026, with the documents available on our IR website.

Presentation and Video Conference 

Access to the webcast will be available through our website. A playback will be available until November 29, 2026. 

For phone access, please pre-register here. Upon registration you will receive the dial-in numbers and a personal pin-code. 

If you are unable to register through the link, please send an e-mail to ir@avolta.net.
 

For further information:

CONTACT
 

Rebecca McClellan Cathy Jongens
   
Global Head
Investor Relations		 Director Corporate 
Communications
Phone : +44 7543 800 405  Phone : +31 6 28 19 88 28 
rebecca.mcclellan@avolta.net cathy.jongens@avolta.net
   

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View original content: EQS News

Language: English
Company: Avolta AG
Brunngässlein 12
4010 Basel
Switzerland
Phone: +41612664444
E-mail: Headoffice@dufry.com
Internet: https://www.avoltaworld.com/
ISIN: CH0023405456
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2416848

 
End of News EQS News Service

2416848  15.10.2026 CET/CEST

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Avolta (ex Dufry) Analysen

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.03.13 Dufry kaufen Credit Suisse Group
20.03.13 Dufry kaufen UBS AG
04.02.13 Dufry kaufen Vontobel Research
25.01.13 Dufry kaufen Vontobel Research
16.01.13 Dufry kaufen Vontobel Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.