Avolta secures eight-year duty-free extension at Aruba Airport in the Caribbean

23.07.26 18:30 Uhr

Under the agreement, Avolta will continue to operate its duty-free stores in the new terminals following completion of Aruba Airport’s Gateway 2030 redevelopment program. The extension secures Avolta’s long-term role at one of the leading Caribbean destinations. With more than three million passengers traveling through AUA, the airport plays an important role in Aruba’s tourism ecosystem and serves as a key gateway for travel between the Caribbean, North America, Latin America and Europe. The agreement reinforces Avolta’s confidence in Aruba as a strategic and growing market in the Caribbean, while supporting the company’s continued growth in high-value travel locations. “This extension is a clear reflection of the strong, long-standing partnership between Avolta and Aruba Airport Authority N.V.,” said Enrique Urioste, President & CEO for LATAM & the Caribbean, Avolta. “We are proud to continue our journey together as Gateway 2030 reshapes the airport. This agreement provides the stability and confidence needed to invest in innovative travel retail concepts, elevate the passenger experience and further strengthen Aruba’s position as a leading travel destination in the region.” “Gateway 2030 is transforming Aruba Airport into a future-ready gateway for our island. Our longstanding partnership with Avolta has been instrumental in delivering a high-quality duty-free experience for more than three decades, and this agreement reflects our shared commitment to maintaining that experience throughout the redevelopment while investing in the airport's long-term success. We look forward to continuing this partnership as we build the next generation of commercial facilities for our passengers,” said Jonny Andersen, CEO of Aruba Airport Authority N.V

Avolta AG (SIX: AVOL) has signed an eight-year extension with Aruba Airport Authority N.V for its duty-free operations at Queen Beatrix International Airport (AUA). The agreement ensures the continuation of Avolta’s presence at the airport building on a partnership of more than 30 years.

Avolta AG / Key word(s): Contract Avolta secures eight-year duty-free extension at Aruba Airport in the Caribbean 23.07.2026 / 18:30 CET/CEST

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