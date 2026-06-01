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AVRO India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

02.06.26 06:35 Uhr

AVRO India hat am 30.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat AVRO India 271,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 194,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,340 INR beziffert. Im Vorjahr hatte AVRO India 0,280 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat AVRO India im vergangenen Geschäftsjahr 946,37 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AVRO India 777,94 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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