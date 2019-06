Axa bekommt neuen Finanzvorstand - Harlin geht in Rente

Von Max Bernhard

PARIS (Dow Jones)--Der französische Versicherer Axa bekommt einen neuen Finanzvorstand. Wie die Gesellschaft mitteilte, wird CFO Gerald Harlin zum Ablauf des Jahres in den Ruhestand gehen. Sein Nachfolger werde Etienne Bouas-Laurent, CEO von Axa Hong Kong. Zuvor soll Bouas-Laurent am 1. September als stellvertretender CFO in das Management Committee von Axa eintreten.

