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Axa steigert Einnahmen deutlich - Prognose bestätigt

05.05.26 18:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AXA S.A.
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PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherer AXA hat zum Jahresstart ein kräftiges Wachstum verzeichnet. Die Bruttoprämien und sonstige Erträge seien im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf vergleichbarer Basis um sechs Prozent auf 38,0 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Paris mit. Im Schaden- und Unfallbereich habe das Wachstum vier Prozent betragen. Das Geschäft mit Leben- und Krankenversicherungen legte um acht Prozent zu.

Der Konzern sieht sich weiter auf Kurs, um 2026 ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie am oberen Ende der mittelfristigen Zielspanne von 6 bis 8 Prozent zu erzielen, hieß es weiter./jha/he

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