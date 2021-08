Axa verzeichnet starkes 1. Halbjahr und will CEO-Mandat verlängern

Von Mauro Orru

PARIS (Dow Jones)--Der französische Versicherungskonzern Axa hat im ersten Halbjahr dank eines starken Wachstums in allen Geschäftsbereichen Umsatz und Gewinn gesteigert. Dazu trugen insbesondere eine bessere Schadenregulierung in der Schaden- und Unfallversicherung und ein starkes versicherungstechnisches Ergebnis bei Axa XL, dem Geschäftsbereich für Schaden- und Unfallversicherungen sowie Spezialrisiken bei. Den Vertrag mit CEO Thomas Buberl will der Konzern angesichts der guten Zahlen um vier Jahre verlängern.

Der Nettogewinn der Axa SA stieg in den sechs Monaten per Ende Juni auf 4 Milliarden Euro, von 1,43 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis kletterte von 1,89 Milliarden auf 3,64 Milliarden Euro und die Umsatzerlöse legten von 52,39 Milliarden auf 53,87 Milliarden Euro zu.

Das Ergebnis markiert einen Wendepunkt für den Konzern, der im Jahr 2020 aufgrund von Schadenersatzansprüchen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie einen Verlust von 1,5 Milliarden Euro hinnehmen musste. In diesem Jahr war das Geschäft in geringerem Maße von solchen Schäden betroffen.

Das Jahresprämienäquivalent (APE) stieg um 9 Prozent auf 3,01 Milliarden Euro. Das APE misst das Wachstum des Neugeschäfts. Die nach dem Regelwerk Solvency 2 ermittelte Solvabilitätsquote - ein Maß für die Kapitalstärke von Versicherern - erreichte per Ende Juni 212 Prozent, im Vergleich zu 200 Prozent Ende Dezember.

"Dieses starke Ergebnis wurde in allen unseren Märkten und insbesondere bei Axa XL mit einer sehr guten versicherungstechnischen Performance erzielt", sagte CEO Buberl. "Dank der anhaltend günstigen Preisentwicklung ist Axa XL gut positioniert, um das Ertragsziel von 1,2 Milliarden Euro im Jahr 2021 und ein nachhaltiges und profitables Wachstum in den Folgejahren zu erreichen."

Geht es nach dem Board, soll der CEO den Konzern noch einige Jahre leiten. Auf der Jahreshauptversammlung im April nächsten Jahres sollen die Aktionäre die Verlängerung von Buberls Mandat als Konzernchef um vier Jahre absegnen.

