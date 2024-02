Axa will nach Gewinnanstieg höhere Dividende zahlen

Werte in diesem Artikel

Von Helena Smolak

PARIS (Dow Jones)--Axa hat im vergangenen Jahr mehr verdient und will die Aktionäre in Form eines Aktienrückkaufs und einer höheren Dividende daran teilhaben lassen. Der französische Versicherer meldete für das Gesamtjahr 2023 einen Anstieg des Nettogewinns auf 7,19 Milliarden Euro von 5,06 Milliarden im Jahr davor. Bereinigt verdiente Axa 7,6 (Vorjahr 6,08) Milliarden Euro, was auf eine starke operative Leistung im Schaden- und Unfallgeschäft und der amerikanische Tochtergesellschaft AXA XL zurückzuführen war. Die Bruttoeinnahmen legten, getrieben vom Schaden- und Unfallgeschäft, um 3 Prozent auf 102,74 Milliarden Euro zu.

Die Dividende will Axa um 16 Prozent auf 1,98 Euro anheben und zudem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 1,6 Milliarden Euro auflegen.

