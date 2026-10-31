Axalta Coating Systems hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Axalta Coating Systems hat am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,510 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,31 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,29 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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Axalta Coating Systems Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.18
|Axalta Coating Systems Buy
|Seaport Global Securities
|26.10.18
|Axalta Coating Systems Equal Weight
|Barclays Capital
|29.03.18
|Axalta Coating Systems Market Perform
|BMO Capital Markets
|27.09.17
|Axalta Coating Systems Outperform
|RBC Capital Markets
|21.04.17
|Axalta Coating Systems Neutral
|Instinet