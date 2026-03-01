Axel Springer übernimmt britischen Telegraph

BERLIN (dpa-AFX) - Der Medienkonzern Axel Springer übernimmt in einem großen Zukauf die britische Zeitungsgruppe Telegraph. Springer zahlt dem bisherigen Eigentümer RedBird IMI dafür eine Summe von 575 Millionen britischen Pfund (661 Mio Euro) in bar, wie das Unternehmen mitteilte. Der Kauf eröffne aus Sicht beider Parteien große Chancen - er bewahre die Integrität einer traditionsreichen Medienmarke und schaffe zugleich eine Basis für Wachstum und Expansion in weitere Märkte, hieß es von Springer. Das deutsche Medienhaus kam mit dem Kauf dem eigentlich geplanten Verkauf an den Eigentümer der Daily Mail zuvor, wie die "Financial Times" bereits zuvor berichtet hatte.

Der Telegraph ist eine der ältesten Zeitungen Großbritanniens. Eigentlich galt der Daily-Mail-Eigentümer, der auch als Lord Rothermere bekannte Zeitungserbe Jonathan Harmsworth, als aussichtsreichster Interessent. Verkäufer ist der Investor RedBird IMI, eine Gruppe aus den USA und den Emiraten. Axel Springer will nach eigenem Bekunden die Expansion der Telegraph-Gruppe in den US-Markt vorantreiben und dabei auch seine Marken Politico und Business Insider nutzen.

"Wir wollen den Telegraph weiterentwickeln, dabei seinen unverwechselbaren Charakter und sein Erbe bewahren und dazu beitragen, ihn zum meistgelesenen und intellektuell inspirierenden, bürgerlich-konservativen Medium der englischsprachigen Welt zu machen", sagte Springer-Chef Mathias Döpfner. Seit längerem wird dem Konzern nachgesagt, auf der Suche nach Zukäufen zu sein, um das Geschäft auszubauen./men/err/nas