Axel Springer verhandelt mit KKR über Beteiligung

BERLIN (Dow Jones)--Die Verlagsgruppe Axel Springer verhandelt mit der Beteiligungsgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts (KKR) über einen möglichen Einstieg. Der Springer-Vorstand führe mit KKR sowie Friede Springer Verhandlungen über eine mögliche strategische Beteiligung von KKR, teilte das Unternehmen per Ad-hoc-Mitteilung am Mittwochabend mit.

Der Verhandlungsstand sehe vor, dass KKR - nach Vereinbarung eines Konsortiums mit Beteiligungsgesellschaften von Friede Springer und des Vorstandsvorsitzenden Mathias Döpfner - ein öffentliches Angebot an die übrigen Aktionäre der Axel Springer SE unterbreiten werde. Friede Springer, die von ihr gehaltene Großaktionärin Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co und Mathias Döpfner beabsichtigten nicht, Aktien an der Axel Springer SE im Rahmen der Transaktion zu veräußern.

Mit der Sondierung der Transaktion verfolge der Vorstand seine Wachstumsstrategie zur langfristigen Steigerung des Unternehmenswertes, hieß es weiter. Ob es zu einem öffentlichen Angebot und einer Beteiligung von KKR an der Axel Springer SE und anschließenden gesellschaftsrechtlichen Strukturmaßnahmen kommen werde, sei derzeit offen. Insbesondere seien die rechtliche, steuerliche und finanzielle Machbarkeit von den Parteien noch im Einzelnen zu prüfen.

Im nachbörslichen Handel bei Lang & Schwarz wurde der Kurs der Axel-Springer deutlich nach oben genommen um rund 17 Prozent auf gut 53 Euro. Den Xetra-Handel hatte die Aktie um 17.30 Uhr mit 45,10 Euro beendet.

