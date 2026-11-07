AXIA Energia zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AXIA Energia hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,39 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2,420 BRL je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,04 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Milliarden BRL in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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