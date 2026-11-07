AXIA Energia zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

07.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,04 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,39 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2,420 BRL je Aktie generiert.

AXIA Energia hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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