Axis Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Axis Bank hat am 17.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 24,76 INR. Im letzten Jahr hatte Axis Bank einen Gewinn von 17,82 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 456,74 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 397,70 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net