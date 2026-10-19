Axis Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Axis Bank stellte am 17.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Axis Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,78 Milliarden USD im Vergleich zu 4,56 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net