Axis Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Axis Bank lud am 17.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 1,30 USD gegenüber 1,02 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Axis Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,78 Milliarden USD im Vergleich zu 4,56 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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