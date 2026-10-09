Axis Rail India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

09.10.26 06:35 Uhr

Axis Rail India ließ sich am 08.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Axis Rail India die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,220 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Axis Rail India mit einem Umsatz von insgesamt 16,9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 98,08 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net