Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Axis Solution in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 605,3 Millionen INR im Vergleich zu 484,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich auf 0,99 INR gegenüber 1,09 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Axis Solution hat am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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