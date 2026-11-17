Axis Solution verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Axis Solution hat am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,99 INR gegenüber 1,09 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Axis Solution in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 605,3 Millionen INR im Vergleich zu 484,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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