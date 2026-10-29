Axo Metals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Werte in diesem Artikel
Axo Metals hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,110 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahr verkündet.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Axo Metals
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Axo Metals
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen