Azad India Mobility informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

06.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 266,4 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 198,1 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,13 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 INR erwirtschaftet worden.

Azad India Mobility hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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