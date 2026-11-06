Azad India Mobility informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Azad India Mobility hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,13 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 266,4 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 198,1 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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