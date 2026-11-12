Azbil präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Azbil hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 497,1 Millionen USD gegenüber 480,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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