Azitra: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Azitra gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,29 USD. Im Vorjahresquartal hatten -6,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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